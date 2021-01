Asse Milinkovic Immobile: la Scarpa d’Oro ricambia i favori al Tardini

Al Tardini di Parma la Lazio si è imposta per 2-0, risultato che fotografa bene l’andamento di un match equilibrato nel primo tempo e decisamente favorevole alla Lazio nella ripresa: gli uomini di Inzaghi hanno dominato il secondo tempo costruendo tante occasioni. Non è riuscito a colpire per la dodicesima partita di fila Ciro Immobile. Nelle ultime trasferte il 17 era stato imbeccato da invenzioni di Milinkovic, che a San Siro contro il Milan e a Benevento si era inventato due ottimi assist, che avevano fatto seguito a quello fornito al bomber di Torre Annunziata a Cesena contro lo Spezia. Ques’oggi è stato Immobile a ricambiare il favore, non per una segnatura del numero 21, ma per il suo perfetto inserimento che ha premiato Caicedo per il gol del raddoppio capitolino.