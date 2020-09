AS, il Valencia non chiude per Borja Mayoral: la Lazio c’è ancora

Una pista difficile ma non definitivamente tramontata quella che porterebbe all’attaccante del Real Madrid Borja Mayoral

In Spagna rilanciano: su Borja Mayoral c’è ancora la Lazio. Oltre alla Fiorentina, i biancocelesti sarebbero alla ricerca di un altro calciatore offensivo, ma il Real Madrid per adesso non si smuove da una richiesta di 15 milioni per la metà del cartellino, cifre elevate che ad oggi rendono l’operazione molto difficile. Qualora però dovesse uscire Caicedo, col Valencia che non ha chiuso per l’ex centravanti del Levante, non è da scartare che il calciatore – che secondo AS aspetta la chiamata di Tare – possa raggiungere la Capitale tramite una formula del prestito con diritto/obbligo di riscatto.