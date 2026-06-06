Avellino interessato ad Artistico: il giovane attaccante tra il ritorno alla Lazio e la Serie B

L’Avellino vuole puntare tutto su Gabriele Artistico, ma la Lazio deve valutare se trattenere l’attaccante classe 2003. Ecco cosa filtra verso la prossima stagione

L’Avellino ha messo nel mirino Gabriele Artistico, attaccante classe 2002 di proprietà della Lazio, reduce da una stagione positiva allo Spezia. Nonostante la retrocessione della squadra ligure in Serie C, l’ex biancoceleste ha messo in mostra qualità importanti, segnando 13 gol in 31 partite e confermandosi come uno dei prospetti più interessanti del panorama giovanile italiano.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo Spezia non eserciterà il diritto di riscatto sul giocatore, che farà quindi ritorno a Formello. Sarà proprio la società di Claudio Lotito a determinare il futuro di Artistico, valutando le migliori opportunità per garantire al giovane attaccante minuti e crescita in un contesto competitivo.

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Artistico alla Lazio: ritorno e prospettive

Gabriele Artistico torna alla Lazio con un bagaglio di esperienza maturata in Serie B, pronto a confrontarsi nuovamente con le esigenze del club biancoceleste. Il ragazzo ha dimostrato di saper essere decisivo in attacco, con abilità tecniche e fiuto del gol che lo rendono appetibile per diverse squadre della Serie B.

La società capitolina dovrà decidere se reintegrarlo nella propria rosa o valutare nuove opportunità di prestito per garantirgli continuità e crescita. L’interesse dell’Avellino potrebbe rappresentare una soluzione ideale, considerando anche i rapporti consolidati tra i due club, che negli ultimi anni hanno collaborato con successo su più operazioni di mercato.

Artistico e l’interesse dei club di Serie B

Oltre all’Avellino, diversi club cadetti hanno mostrato interesse per Artistico, attratti dalle sue prestazioni e dalla giovane età, che lo rende un investimento di prospettiva. La possibilità di trasferirsi in un club come l’Avellino, con una rosa costruita per lottare per i vertici della Serie B, può rappresentare un’occasione ideale per il giocatore di confermare quanto di buono mostrato nella stagione appena conclusa.

Il futuro di Gabriele Artistico rimane quindi aperto, con la Lazio pronta a valutare attentamente le opzioni migliori per permettere al giovane attaccante di esprimere tutto il suo potenziale e crescere in un ambiente stimolante e competitivo. La prossima finestra di mercato sarà decisiva per il suo percorso professionale.