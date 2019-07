Armini e il messaggio a Radu: «Sarò ancora onorato di ricevere i tuoi consigli» – Foto

Armini e il bellissimo messaggio per Stefan Radu

Tra Stefan Radu e la Lazio è finalmente pace fatta. Il rumeno questa mattina si è presentato in Paideia per le visite mediche, insieme al nuovo acquisto Jony, partirà alla volta di Auronzo di Cadore per raggiungere in ritiro mister Inzaghi e i compagni. Una notizia, quella del reintegro, che tutti i tifosi si auspicavano. Anche Nicolo Armini ha voluto, tramite una storia su Instagram, mandare un messaggio al numero 26: «Sarò ancora onorato di ricevere i tuoi consigli boss». Intanto i tifosi lo attendo ad Auronzo, la Lazio finalmente è al completo.