Arbitro Udinese Lazio: ecco tutti i precedenti con Massimi

Luca Massimi dirigerà la sfida tra Udinese e Lazio di domenica sera alla Dacia Arena: ecco tutti i precedenti

La designazione arbitrale per la 26ª giornata di Serie A TIM ha assegnato la gara Udinese-Lazio al signor Luca Massimi della sezione di Termoli.

Il direttore di gara molisano ha arbitrato i biancocelesti in una sola occasione: Lazio-Brescia il 29 luglio 2020, gara vinta dai biancocelesti per 2-0 con i gol di Correa e Immobile. Anche con l’Udinese un solo precedente il 17 aprile 2021 in casa del Crotone. Sfida vinta dai bianconeri per 1-2.

In passato, però, l’arbitro classe 1988 ha diretto 5 gare della Lazio Primavera: la prima nel Torneo di Viareggio 2012-2013 (4-3 sulla Juve Stabia) poi un derby perso di Coppa Italia il 21 dicembre 2016 e, infine, 3 partite nel campionato 2017-2018 contro Napoli, Roma e Sampdoria terminate rispettivamente con una vittoria per 5-0, un pareggio per 2-2 ed una sconfitta interna per 0-1.