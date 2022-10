Arbitro Sturm Graz Lazio, i precedenti con i biancocelesti

Sarà Benoit Bastien l’arbitro di Sturm Graz-Lazio, match di Europa League in programma giovedì: i suoi precedenti con i biancocelesti

Sarà il francese Benoit Bastien l’arbitro di Sturm Graz-Lazio, match di Europa League in programma giovedì. Ma quali sono i suoi precedenti con i biancocelesti?

Come raccontato dal sito ufficiale del club capitolino, il transalpino non ha mai diretto la Lazio. Le uniche squadre italiane arbitrate sono Juventus, Napoli e Milan (due vittorie ed una sconfitta). Due incroci anche con l’Italia, vincente in entrambe le occasioni.

Debutto assoluto anche con lo Sturm Graz: gli unici precedenti con squadre austriache sono con Austria Vienna e Salisburgo (una vittoria e due pareggi). Un pari anche con la nazionale austriaca.