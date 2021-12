Arbitro Sampdoria-Lazio, i precedenti dei biancocelesti con Fabbri

Michael Fabbri sarà l’arbitro di Sampdoria-Lazio, match valido per la sedicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18 allo stadio Marassi.

Il fischietto di Ravenna ha diretto i biancocelesti in 11 occasioni. Il bilancio sorride ai capitolini. Infatti in 7 circostanze la Lazio ha ottenuto i tre punti, in 3 è uscita sconfitta. Il segno X è arrivato solo in un’occasione. In questa stagione il romagnolo non ha mai arbitrato la Lazio. L’ultimo incrocio risale allo scorso maggio, in occasione dello 0-0 interno contro il Torino.