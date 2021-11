Arbitro Marsiglia Lazio: designato il fischietto del match

Designato l’arbitro che dirigerà Marsiglia-Lazio, match valido per la quarta giornata del Girone E di UEFA Europa League

Olympique Marsiglia-Lazio – sfida valida per la quarta giornata del Girone E di UEFA Europa League -è la gara che giovedì 4 novembre 2021, alle ore 21:00, accenderà lo Stadio Velodrome di Marsiglia. Per la gara è stato designato l’arbitro José María Sánchez (ESP). Il fischietto spagnolo non ha mai diretto i biancocelesti. Di seguito, la designazione completa:

Assistenti: Raúl Cabañero (ESP) – Iñigo (ESP)

IV uomo: Cesar Soto Grado (ESP)

V.A.R.: Juan Martínez Munuera (ESP)

A.V.A.R.: Ricardo de Burgos (ESP)