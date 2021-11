Arbitro Lokomotiv Mosca-Lazio, designato il fischietto del match

Scelto e designato l’arbitro di Lokomotiv Mosca-Lazio, match in programma giovedì alle 18.45: ecco chi sarà il fischietto

Designato nella mattinata di oggi il fischietto di Lokomotiv Mosca-Lazio, match di Europa League in programma giovedì alle ore 18.45 in terra russa. A dirigere la sfida sarà il portoghese Artur Dias. Un solo precedente per quest’ultimo che ha arbitrato i biancocelesti in Zenit-Lazio, risalente a novembre 2020 quando l’allora squadra di Inzaghi nella fase a gironi di Champions League.

Il lusitano sarà coadiuvato dagli assistenti, suoi connazionali, Rui Tavares e Paulo Soares. Di seguito la designazione completa per la partita europea:

ARBITRO: Artur Dias (POR)

ASSISTENTI: Rui Tavares (POR) – Paulo Soares (POR)

QUARTO UOMO: Hugo Miguel (POR)

V.A.R.: João Pinheiro (POR)

A.V.A.R.: Tiago Martins (POR)