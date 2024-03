Arbitro Lazio-Udinese, Aureliano era AVAR contro il Milan. Scoppia la polemica

Arbitro Lazio-Udinese, scoppia una nuova polemica dopo la designazione di Aureliano, presente anche venerdì scorso con il Milan

Scoppia la polemica per la designazione dell’arbitro di Lazio-Udinese, match in programma lunedì sera all’Olimpico. Aureliano, infatti, è stato di recente protagonista in negativo nell’impianto capitolino.

Era proprio lui l’AVAR del discusso match contro il Milan, che si porta dietro ancora la rabbia dei tifosi biancocelesti per il cattivo arbitraggio di Di Bello e compagnia. Andrà meglio questa volta?