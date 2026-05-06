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Arbitro Lazio Inter: designato il fischietto del match dello stadio Olimpico

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4 giorni ago

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Arbitro Pallone Serie A

Arbitro Lazio Inter, quest’oggi l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la 36a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. A dirigere Lazio Inter sarà il sig. Rosario Abisso della sezione di Palermo. La designazione completa:

ARBITRO: Abisso

1^ ASSISTENTE: Fontani

2^ ASSISTENTE: Biffi

4^ UOMO: J. L. Sacchi

VAR: Meraviglia

ASSISTENTE VAR: Massa

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