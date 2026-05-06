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Arbitro Lazio Inter: designato il fischietto del match dello stadio Olimpico
Arbitro Lazio Inter, quest’oggi l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la 36a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. A dirigere Lazio Inter sarà il sig. Rosario Abisso della sezione di Palermo. La designazione completa:
ARBITRO: Abisso
1^ ASSISTENTE: Fontani
2^ ASSISTENTE: Biffi
4^ UOMO: J. L. Sacchi
VAR: Meraviglia
ASSISTENTE VAR: Massa
Ultimissime Lazio LIVE: l’Inter bussa per Gila, le condizioni di Rovella e molto altro
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