Arbitro Lazio Atalanta: designato il fischietto del match
Arbitro Lazio Atalanta, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 25a giornata del campionato di Serie A 2025-2026
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la 25a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. A dirigere Lazio Atalanta sarà il sig. Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata. La designazione completa:
ARBITRO: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata
1^ ASSISTENTE: Perrotti
2^ ASSISTENTE: Laudato
4^ UOMO: Di Bello
VAR: Di Paolo
ASSISTENTE VAR: Gariglio
