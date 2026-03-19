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Arbitro Bologna Lazio: designato il fischietto del match
Arbitro Bologna lazio, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la 30a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. A dirigere Bologna Lazio sarà il sig. Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. La designazione completa:
ARBITRO: FELICIANI
ASSISTENTI: BERTI – LAUDATO
IV: ZANOTTI
VAR: DI PAOLO
AVAR: GIUA
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