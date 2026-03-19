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Arbitro Bologna Lazio: designato il fischietto del match

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3 giorni ago

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Arbitro Pallone Serie A

Arbitro Bologna lazio, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la 30a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. A dirigere Bologna Lazio sarà il sig. Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. La designazione completa:

ARBITRO: FELICIANI

 ASSISTENTI: BERTI – LAUDATO

  IV:     ZANOTTI

  VAR:     DI PAOLO

  AVAR:      GIUA

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