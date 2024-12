Anna Falchi racconta: «Ecco per quale ex calciatore perderei la testa attualmente visto che mi piace tantissimo»

Anna Falchi, la conduttrice e nota tifosa biancoceleste rilascia una curiosa intervista parlando di quale calciatore perderebbe la testa

Protagonista nel programma Tv “Storie di donne al Bivio”, ha parlato Anna Falchi, conduttrice e nota tifosa della Lazio, la quale durante ha trattato, tra i vari temi, anche qiello del calciatore per il quale perderebbe la testa sentimentalmente: Zlatan Ibrahimovic, attuale dirigente del Milan.

PAROLE – Adesso il mio sogno nel cassetto è Ibrahimovic. Non l’ho mai incontrato, per me è l’uomo per eccellenza, e ha la mia stessa ironia. È l’unico che mi fa palpitare.