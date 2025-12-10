Alvini svela: «La settimana scorsa ho fatto un esercizio che Sarri faceva nel 2012 a Empoli e...»

Alvini svela un aneddoto sul tecnico biancoceleste: «La settimana scorsa ho fatto un esercizio che Sarri faceva nel 2012 a Empoli e…»

Da ultimo a primo in 213 giorni, sempre in Serie B. L’incredibile evoluzione di Max Alvini rispecchia quella del suo Frosinone, passato dai playout evitati per un soffio la scorsa stagione al primato attuale. Ecco un piccolo estratto della sua intervista a La Gazzetta dello Sport.

DI CHI SONO LE IDEE MIGLIORI «Degli italiani. La nostra scuola è la migliore al mondo. Ancelotti per la leadership, Conte per il metodo, Italiano o Baldini per la tattica.

E Spalletti ovviamente. Ma ho visto Sarri, Giampaolo e altri, tutti maestri. La settimana scorsa ho fatto un esercizio che Sarri faceva nel 2012 a Empoli: l’ho riadattato ed è piaciuto».

