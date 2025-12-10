Hanno Detto
Alvini svela: «La settimana scorsa ho fatto un esercizio che Sarri faceva nel 2012 a Empoli e…»
Alvini svela un aneddoto sul tecnico biancoceleste: «La settimana scorsa ho fatto un esercizio che Sarri faceva nel 2012 a Empoli e…»
Da ultimo a primo in 213 giorni, sempre in Serie B. L’incredibile evoluzione di Max Alvini rispecchia quella del suo Frosinone, passato dai playout evitati per un soffio la scorsa stagione al primato attuale. Ecco un piccolo estratto della sua intervista a La Gazzetta dello Sport.
DI CHI SONO LE IDEE MIGLIORI «Degli italiani. La nostra scuola è la migliore al mondo. Ancelotti per la leadership, Conte per il metodo, Italiano o Baldini per la tattica.
E Spalletti ovviamente. Ma ho visto Sarri, Giampaolo e altri, tutti maestri. La settimana scorsa ho fatto un esercizio che Sarri faceva nel 2012 a Empoli: l’ho riadattato ed è piaciuto».
LEGGI ANCHE – Calciomercato Lazio LIVE: tutti gli aggiornamenti sulle trattative dei biancocelesti! Le ultime da Formello
News
Lazio Roma, dolci ricordi! Quel derby vinto 3-0 il 10 dicembre 2006: ecco il ricordo del club
Lazio Roma, che bellissimi ricordi! Un derby indimenticabile vinto 3-0 il 10 dicembre 2006: ecco il ricordo dei biancocelesti Domenica...
Arbitro Parma Lazio, annunciata la designazione dell’AIA per la 15a giornata di Serie A: questa la squadra a cui è stata affidata la direzione del match!
Arbitro Parma Lazio, annunciata la designazione dell’AIA per la 15a giornata di Serie A: questa la squadra arbitrale che dirigerà...
Calciomercato Lazio, dalla Spagna si osserva il Cucho Hernandez! L’attaccante del Betis possibile rinforzo: le sue caratteristiche sono adatte a Sarri?
Calciomercato Lazio, dalla Spagna si osserva il Cucho Hernandez! Il Messaggero fa il nome del colombiano come possibile rinforzo per...
Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.