Altra gaffe della Rai, Tavella a Diaco: «Cosa mi aspetto dal domani? Che la Lazio…»

Altra gaffe della Rai che ha per protagonista la Lazio. Nella trasmissione di Pierluigi Diaco andata in onda ieri sera al termine di Italia-Grecia, non è passato inosservato il discorso tra il conduttore e Paola Tavella, opinionista fissa del programma. Il primo ha chiesto: «Cosa ti aspetti dal domani?». Ironica, ma di cattivo gusto, la risposta della seconda: «Cosa mi aspetto? Che la Lazio perda». «E questa è una cosa che ci accomuna», conferma Diaco.