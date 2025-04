Allenamento Lazio: Romagnoli in vantaggio su Gigot, differenziato per Dele-Bashiru. Le ultime da Formello

Condividi via email

In casa Lazio si continua a lavorare per la sfida in programma contro il Genoa, con Baroni che sta provando le ultime mosse

La Lazio continua a lavorare per preparare la trasferta di Genoa e in queste ore sarebbero emerse delle novità rispetto alle ore precedenti. Come riportato da TMW infatti, dovrebbe giocare Romagnoli al centro della difesa al posto di Gigot, contrariamente a quanto era previsto alla vigilia della sfida.

Lavoro differenziato invece per Dele-Bashiuru, che dovrebbe comunque riunirsi al gruppo nelle prossime ore. Tra i pali ci sarà quasi sicuramente Mandas, con Lazzari e Pellegrini terzini e con Marusic esterno alto.