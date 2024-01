Allenamento Lazio: seduta mattutina in vista del Derby. Le ultime su Zaccagni e Isaksen. Il report completo

Si è svolta questa mattina a Formello la prima delle due sedute di allenamento della Lazio alla vigilia del derby di Coppa Italia contro la Roma. A poche ore dal fischio d’inizio, nel gruppo di Maurizio Sarri sono ancora assenti Isaksen e Zaccagni.

Le condizioni dei due esterni, usciti acciaccati dalla partita vinta contro l’Udinese, saranno più chiare nella seduta pomeridiana, quando la squadra tornerà in campo per ultimare la preparazione in vista della stracittadina e verranno delineate le scelte sulla formazione.