Allenamento Lazio: il report della seduta pomeridiana, Casale e Lazzari out

Allenamento Lazio, Sarri ritrova Patric ma perde Casale. Lazzari ancora fermo ai box, si valuta per lo Spezia. Mentre Immobile…

Doppio appuntamento in quel di Formello per la Lazio di mister Sarri.

SEDUTA POMERIDIANA – La seduta è iniziata intorno alle 16.00 e ha visto tra gli assenti sia Manuel Lazzari che Nicolò Casale. Il difensore ex Verona ha accusato un problema agli adduttori e entro il fine settimana si sottoporrà ad esami diagnostici. Patric, a differenza della mattina, ha lavorato a parte gestendo le forze.

SEDUTA MATTUTINA – Il tecnico inizia la seduta chiamando al suo servizio i giovani della Primavera per rimpinguare il gruppo orfano dei Nazionali. Ecco che si presentano quindi Rossi, Bedini, Floriani Mussolini e Jurczak. Di nuovo in gruppo anche Patric, uscito un po’ acciaccato dal campo di Cremona, mentre a Casale è stato concesso un turno di riposo

Ancora out Lazzari che mette in dubbio la sua presenza per lo Spezia e da capire lo stato di Immobile, fermato per la gara di stasera tra Italia e Inghilterra.