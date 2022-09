Infortunio Lazzari, i tempi di recupero: difficile la presenza con lo Spezia

Manuel Lazzari è alle prese con l’infortunio muscolare rimediato col Verona: dopo gli esami di ieri difficile la sua presenza con lo Spezia

L’esito degli esami a cui si è sottoposto Manuel Lazzari induce lo staff medico della Lazio ad una cauta prudenza. Come riferisce Il Messaggero infatti, la possibilità che il terzino torni disponibile per la gara con lo Spezia del prossimo 2 ottobre sono molto basse.

Sarri non vuole correre rischi e la sensazione è che l’ex Spal verrà preservato o per la gara del giovedì successivo contro lo Sturm Graz o per quella contro la Fiorentina. Non si esclude un recupero lampo ma nessuno vuole accelerare i tempi.