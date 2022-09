Infortunio Immobile, ecco le ultime sulle condizioni dell’attaccante

Ciro Immobile non sarà tra i protagonisti di Italia-Inghilterra, match di Nations League in programma questa sera

AGGIORNAMENTO ORE 12 – Il giocatore ha riportato una contrattura al bicipite femorale della coscia destra. Come riporta il Corriere dello Sport, il giocatore è stato sottoposto ad alcuni esami strumentali e poi si è optato per non rischiarlo. Resta da capire se tornerà a Roma e se sarà a disposizione di Sarri per la ripresa.

Ciro Immobile non sarà tra i protagonisti di Italia-Inghilterra, match di Nations League in programma questa sera. Il bomber della Lazio sarà ai box causa infortunio e molto probabilmente si accomoderà in tribuna.

A dare la notizia, attraverso un tweet sul suo profilo, è stato l’inviato della Rai al seguito della Nazionale Alessandro Antinelli, che ha parlato di un problema muscolare. L’attaccante non sarà dunque nell’elenco dei convocati diramato da mister Mancini per la sfida contro Kane e compagni. Si attendono ulteriori informazioni sulle sue condizioni.