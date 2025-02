Allenamento Lazio, i biancocelesti si preparano alla sfida si San Siro. Il report completo

Allenamento Lazio, la squadra di Baroni in vista della sfida contro il Milan. Il report

In casa Lazio si prepara la sfida col Milan, Romagnoli per un affaticamento all’adduttore, sarà valutato in questi giorni. Intanto oggi ha saltato l’allenamento, così come Dele-Bashiru ai box da Venezia. Differenziato invece per Hysaj, Basic e Castellanos.

Il punto interrogativo è sul centravanti: la corsa è tra Tchaouna (provato con il tridente-tipo) e Noslin. Più staccato Pedro, impiegato sulla fascia. A centrocampo Rovella rientra dalla squalifica in campionato e si posiziona di fianco a Guendouzi, come successo in Coppa Italia.