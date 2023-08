Allenamento Lazio, rifinitura pre-Genoa. Tutti i dubbi di Sarri

Allenamento di rifinitura per la Lazio in vista della sfida di domani contro il Genoa all’Olimpico: ecco tutti i dubbi di Sarri

Giornata di rifinitura a Formello per la Lazio di Maurizio Sarri in vista della sfida di domani contro il Genoa.

Il tecnico ha alcuni dubbi di formazione concentrati tutti nel reparto difensivo. Davanti a Provedel, Romagnoli tornerà a fare coppia con ogni probabilità con Casale anche se il ballottaggio con Patric resta aperto. Sulle fasce rischia Lazzari: col probabile rientro di Hysaj a sinistra, Marusic si sposterebbe a destra.

A centrocampo confermato il terzetto di Lecce: Luis Alberto, Cataldi, Kamada (in vantaggio su Vecino). Rovella parte dalla panchina. In avanti il tridente Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni con Pedro ancora out.