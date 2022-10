Allenamento Lazio, rifinitura in vista dello Sturm Graz. Ok Cataldi e Marusic

Allenamento Lazio, Sarri ha a disposizione anche Cataldi e Marusic per la rifinitura prima dello Sturm Graz. Il report

Gruppo al completo per mister Sarri che, a Formello, ritrova i suoi ragazzi per l’ultimo allenamento in vista dello Sturm Graz. Nei 15 minuti aperti ai media, si è visto il canonico riscaldamento atletico con tanto di torello: tra i presenti ci sono anche Cataldi e Marusic. Il primo era rimasto in panchina a Firenze per problemi gastrointestinale; mentre il compagno ha lasciato il Franchi dopo un brutto colpo alla testa.

Tanti dubbi per Sarri che ora può contare sull’intera rosa a disposizione (ad eccezione di Bertini). Il tecnico, però, ha dubbi in ogni reparto, in attacco il ballottaggio sembra tra Pedro e Felipe Anderson. Zaccagni in pole a sinistra, al centro non è in discussione Immobile. Domani nella rifinitura se ne saprà di più.