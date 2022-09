Allenamento Lazio, riecco Zaccagni. Dubbio a centrocampo

Ultimo allenamento anti Cremonese per la Lazio. Sarri recupera Zaccagni, ma ha un dubbio a centrocampo: il report

Nella rifinitura che si è svolta al Garilli di Piacenza, si è rivisto l’esterno ex Verona, che non è però ovviamente al meglio. Dal primo minuto dovrebbe esserci ancora Pedro. Il grande dubbio è a centrocampo, dove la scelta dovrà ricadere su uno tra Vecino e Luis Alberto. In difesa tornerà la coppia formata da Patric e Romagnoli.