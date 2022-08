Allenamento Lazio, Pedro out. Un dubbio a centrocampo

Allenamento di rifinitura in casa Lazio in vista del match di domani contro il Bologna: il report della seduta

Allenamento di rifinitura in casa Lazio in vista del match di domani contro il Bologna. Ancora out Pedro, che dunque, a meno di sorprese, non sarà della partita. Lo spagnolo non si è infatti allenato per tutta la settimana.

In difesa spazio alla coppia Patric-Romagnoli. L’unico dubbio di formazione dovrebbe quindi essere in mezzo al campo. Cataldi pare essere leggermente in vantaggio su Marcos Antonio, anche se nel pomeriggio il brasiliano si è mosso tra Milinkovic e Basic. Il croato sarà titolare, con Luis Alberto in panchina.