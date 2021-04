Allenamento Lazio: prove tecniche anti-Hellas. Le possibili scelte

Allenamento Lazio: alla vigilia del match, i biancocelesti sono scesi in campo a Formello per provare lo schieramento anti Hellas Verona

Oggi, nel primo pomeriggio, la Lazio è scesa in campo per la rifinitura in vista del Verona. Alla vigilia del match, nel corso dell’allenamento, confermato Marusic in difesa con Acerbi e Radu. Patric si è allenato ma non è stato provato da titolare. Luis Alberto invece sta meglio e potrebbe partire addirittura titolare, a centrocampo, insieme a Milinkovic e Leiva.

In attacco, invece, dovrebbero agire Immobile e Caicedo. Correa è squalificato.