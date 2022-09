Allenamento Lazio, scattano le prove tattiche anti Midtjylland: in due sono in dubbio

Allenamento pomeridiano oggi per la Lazio dopo il giorno di riposo di ieri. Scattano le prove tattiche in vista di giovedì

Allenamento pomeridiano oggi per la Lazio dopo il giorno di riposo di ieri. Scattano le prove tattiche in vista di giovedì, quando i biancocelesti affronteranno in Europa League il Midtjylland. La seduta ha preso il via con un classico torello di riscaldamento, seguito da un’attivazione atletica. Poi il gruppo si è concentrato sulle prove tattiche, concluse dalla classica partitella a campo ridotto, decisa da un gol di Cancellieri. A concludere l’allenamento esercitazioni sulle palle inattive a sfavore.

Non si sono allenati in gruppo Lazzari (tornerà dopo la sosta), Pedro (domani mattina test decisivo per capire se la caviglia è ok) e Zaccagni (piccolo affaticamento muscolare).