Allenamento Lazio, ripresa a Formello nel giorno di Santo Stefano: tre gli assenti. I dettagli verso l’Atalanta

Allenamento Lazio, a pochi giorni dalla supersfida dell’Olimpico i biancocelesti preparano il match nonostante le festività: le ultime

Archiviata la vittoria fondamentale di misura contro il Lecce, per la Lazio sabato è tempo di concentrarsi nuovamente sul campionato con l’obiettivo di confermarsi e magari anche togliere qualche certezza ad un’Atalanta che non vuole frenare. I biancocelesti, nonostante le feste, non vogliono perdere tempo e stanno preparando la sfida contro i bergamaschi, con il tecnico che ha dovuto rinunciare a tre assenti ovvero Vecino, Pedro e Noslin i primi due per lesioni muscolari, l’olandese per l’infortunio alla caviglia.

Per quanto riguarda il centrocampo Dele-Bashiru punta ad una maglia da titolare, e si inserirebbe nello scacchiere di centrocampo insieme a Guendouzi e Rovella. Occhio ai diffidati, ossia Gila e Isaksen.