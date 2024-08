Allenamento Lazio, due BALLOTTAGGI in vista del Venezia: Gila unico assente. Le ultime dal centro sportivo di Formello

La Lazio è pronta ad esordire in campionato domani sera contro il Venezia. L’unico assente del match per i biancocelesti sarà l’infortunato Mario Gila, il quale semplifica le scelte di Baroni in difesa. Infatti, ci saranno Casale e Romagnoli a difendere la porta di Provedel. Sulle fasce, invece, partiranno dall’inizio Lazzari e Marusic, con quest’ultimo in vantaggio su Pellegrini.

Il primo dubbio di Baroni è a centrocampo, dove è aperto il ballottaggio tra Rovella e Vecino. A completare il reparto ci saranno con molta probabilità Guendouzi e Dele-Bashiru. Nessun dubbio sul capitano Zaccagni sulla fascia sinistra, mentre Noslin ed Isaksen si giocheranno fino all’ultimo una maglia sulla destra. A guidare l’attacco ci sarà Valentin Castellanos.