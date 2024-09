Allenamento Lazio, OGGI doppia seduta: Baroni RITROVA i Nazionali. Le ULTIME da Formello

Allenamento Lazio, OGGI doppia seduta: Baroni RITROVA i Nazionali. Le ULTIME dal centro sportivo di Formello

Era prevista per ieri la doppia seduta, ma mister Baroni ha deciso di spostarla di 24 ore per avere tutti a disposizione. Infatti, nella giornata di ieri non si sono visti Hysaj, Dele-Bashiru e Castellanos, rientrati da poco dagli impegni con le Nazionali.

Da oggi si comincerà a preparare la sfida dell’Olimpico di lunedì 16 settembre conto il Verona. Baroni insisterà con il 4-2-3-1 visto anche contro il Milan.