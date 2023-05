Allenamento Lazio: domani riposo, martedì ripresa degli allenamenti

La società ha comunicato la ripresa degli allenamenti per la giornata di martedì

Giornata di scarico per la Lazio, che domani potrà godere di un giorno di riposo concesso a tutti i giocatori.

La società, tramite comunicato, ha annunciato la ripresa degli allenamenti per la giornata di martedi

COMUNICATO- «Continuerà martedì la preparazione della Lazio in vista della partita in casa contro il Lecce. La squadra di Maurizio Sarri si ritroverà sul campo del Centro Sportivo di Formello alle ore 11:00 per la prima seduta di giornata. Alle 15:00 in programma l’allenamento pomeridiano.Sarà possibile seguire la seduta solo su Lazio Style Radio 89.3 FM e Lazio Style Channel, canale 233 di Sky.»