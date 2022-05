Sampdoria, riprendono gli allenamenti: dubbi su Giovinco

Riprendono gli allenamenti in casa Sampdoria in vista della sfida di sabato sera con la Lazio: il grande dubbio è Giovinco

Archiviata l’importantissima vittoria di sabato nel derby, sono ripresi gli allenamenti in casa Sampdoria in vista della sfida di sabato sera contro la Lazio.

Come riportato dal sito ufficiale del club, i calciatori blucerchiati maggiormente impegnati contro il Genoa hanno svolto una seduta rigenerativa, incentrata su lavori aerobici. Lavoro a parte per Giovinco, alle prese con un problema al polpaccio, mentre prosegue il percorso riabilitativo per Gabbiadini.