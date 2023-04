Allenamenti Lazio, lunedì la squadra di Sarri si ritroverà per iniziare a preparare la sfida casalinga contro il Torino

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria di ieri, che la prossima settimana la Lazio tornerà in campionato per la sfida casalinga contro il Torino. La formazione di Sarri si ritroverà lunedì per iniziare a preparare il match contro i granata.