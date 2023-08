Allenamenti Lazio, doppia seduta a Formello pre Latina: richiamo specifico per Kamada

Allenamenti Lazio, a pochi giorni dalla sfida amichevole contro il Latina la Lazio prosegue la preparazione in vista del match

Proseguono gli allenamenti della Lazio in vista non solo della partita contro il Latina di domenica, ma in particolare la gara contro il Lecce. I biancocelesti hanno svolto una doppia seduta di allenamento a Formello, con Sarri che ha messo particolare attenzione sulla sua difesa visti i 5 gol subiti nelle ultime due amichevoli.

Per quanto riguarda Kamada, il calciatore ha svolto una preparazione specifica col preparatore Alessandro Fonte. Forza, velocità e tecnica, per poi passare alla corsa.