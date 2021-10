Tacchinardi sicuro: «La Lazio ha poca scelta in attacco rispetto alle altre»

Alessio Tacchinardi è convinto che il reparto offensivo sia il vero tallone d’Achille della Lazio di Maurizio Sarri

Alessio Tacchinardi, ex colonna della Juventus e dell’Italia, è intervenuto a TMW Radio per analizzare pregi e difetti della Lazio di Sarri indicando nell’attacco la vera differenza tra i biancocelesti e le avversarie per i primi posti:

«La Lazio di Sarri davanti poi ha poco. Ha vinto il derby con la Roma, ma ha poco nel reparto offensivo rispetto alle altre avversarie».