Sassuolo, Dionisi: «Ecco come si ferma la Lazio»

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato della sfida di questa sera contro la Lazio all’Olimpico: le sue dichiarazioni

Intervistato da Il Messaggero, Alessio Dionisi ha parlato della sfida di questa sera tra Lazio e Sassuolo:

«Serve una combinazione di cose, sulla carta loro sono favoriti. Dovremo cercare di fare la nostra partita quando si potrà fare, e non subirla. Non puoi vincere individualmente, ci vuole la prestazione corale e potrebbe non bastare, in una gara che reputo stimolante. Ricordo che al Mapei Stadium fu equilibrata e decisa da situazioni».

