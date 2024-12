Ajax Lazio, 1000 tifosi sfidano il divieto della sindaca di Amsterdam

Ajax Lazio, Almeno mille tifosi biancocelesti nella capitale olandese sfidano il divieto di trasferta: le informazioni per il supporto di club e ambasciata

Ajax Lazio arriva dopo settimane di tensione diplomatica dopo il divieto di trasferta voluta da dalla sindaca di Amsterdam Femke Halsema, con l’accusa di antisemitismo contro i tifosi biancocelesti. Nonostante questo, come riportato dal Messaggero, ci sono almeno mille sostenitori laziali che hanno sfidato il divieto e sono arrivati nella capitale olandese.

Nel comunicato di ieri pomeriggio la società ha scritto ai tifosi presenti «che l’Ambasciata italiana ha istituito una cellula consolare presso l’istituto italiano di cultura – Keizersgracht 564, 1017 EM Amsterdam – a circa 10 Km dallo Stadio a cui potersi rivolgere in caso di necessità». L’altra indicazione del club è quella di «di mantenere un comportamento collaborativo e di rispetto delle prescrizioni delle autorità locali e non rispondere a potenziali provocazioni da parte di pseudo tifosi locali». Infine si precisa che «La stessa S.S. Lazio ha istituito presso l’hotel Van Der Valk Amstel, Joan Muyskenweg 20, Amsterdam, un gruppo operativo a cui rivolgersi in caso di particolari emergenze che sarà attivo da questa sera sino alle 19:00. Decorso tale orario il gruppo operativo si trasferirà presso lo stadio, dove sarà attivo sino alla conclusione dell’evento e comunque fino a cessate necessità».