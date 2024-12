Ajax Lazio, i tifosi olandesi espongono uno striscione in difesa e a sostegno dei supporter biancocelesti assenti

Ajax Lazio, a pochi minuti dalla partita di Amsterdam i tifosi olandesi nello stadio espongono uno striscione in difesa dei supporter capitolini

Finalmente ci siamo tra poco torna in campo la Lazio, la quale ha come obiettivo principale quello di confermarsi in Europa League e chiudere il discorso qualificazione, e per farlo ha bisogno dei tre punti nella delicata trasferta di Amsterdam con l’Ajax. A pochi minuti dalla partita i tifosi olandesi, in difesa di quelli biancocelesti assenti sugli spalti, espongono uno striscione significativo e importante che recita esattamente quanto segue

PAROLE – Football without fans is nothing