Ajax Lazio, Radu non ci sta: il messaggio social dell’ex difensore biancoceleste

Ajax Lazio, ai tifosi biancocelesti è stata vietata la trasferta di Europa League contro i lancieri. Di seguito la reazione di Stefan Radu

Nel pomeriggio è arrivato il comunicato del comune di Amsterdam che vieta la trasferta a tutti i tifosi della Lazio in occasione del match di Europa League contro l’Ajax del 12 dicembre.

Stefan Radu, ex difensore biancoceleste, dopo il ritiro dalla carriera da calciatore sta seguendo la squadra di Baroni in giro per l’Italia e per l’Europa e non è d’accordo con la decisione di vietare la trasferta. «Tutti ad Amsterdam contro tutti e tutto!», è stato il suo messaggio condiviso con una storia Instagram.