Bodo Glimt Lazio, dove vedere il match di Europa League in tv e streaming

Bodo Glimt Lazio, a pochi giorni dalla trasferta in Norvegia ecco dove poter seguire il match europeo in tv e streaming

Archiviata la serata amara di ieri contro il Torino, per la Lazio non c’è un attimo di respiro visto che giovedì sera in Norvegia ci sarà un altro match da non fallire contro il Bodo Glimt in Europa League.

La sfida contro la squadra norvegese avverrà appunto giovedì sera alle ore 18.45 e verrà trasmessa su Sky e su Sky Go in streaming ma non perdete la consueta cronaca testuale su Lazionews24!