Ajax-Lazio, le probabili formazioni: le possibili scelte di Farioli e Baroni

Ajax-Lazio, alla vigilia della partita di Amsterdam ecco quali potrebbero essere le probabili scelte da parte dei due allenatori

Finalmente ci siamo l’attesa ormai è agli sgoccioli, questa sera la Lazio torna in campo per la partita fondamentale di Europa League contro l’Ajax per chiudere definitivamente il discorso qualificazione. Queste le probabili scelte di Farioli e Baroni in vista della sfida

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gigot, Patric, Pellegrini; Rovella, Dele-Bashiru; Tchaouna, Dia, Pedro; Castellanos. All. Baroni

AJAX (4-3-3): Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Berghuis, Henderson, Taylor; Traore, Brobbey, Godts. All.: Farioli.