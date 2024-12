Ajax-Lazio, Novello contro Espn: «Trovo offensivo e inappropriato il termine “mafioso” verso Lotito»

Ajax-Lazio, l’ambasciatore italiano ha esposto un duro comunicato nei confronti di Espn riguardo il duro articolo su Lotito

In campo la Lazio sta già conducendo contro l’Ajax per 1-0 grazie alla rete di Tchaouna, ma la vigilia di questa partita è stata molto turbolenta riguardo la presenza o meno dei tifosi biancocelesti allo stadio. Espn, a riguardo, ha ricevuto contro un durissimo articolo, specialmente su Lotito. In difesa del patron della Lazio c’è l’ambasciatore Novello.

PAROLE – Gentile Direttore, In qualità di Ambasciatore d’Italia nei Paesi Bassi, desidero esprimere il mio disappunto per le espressioni utilizzate nell’articolo di Alain van Hilten pubblicato l’11 dicembre 2024 sul Suo giornale, dal titolo «Avversario dell’Ajax, Lazio: gigante romano dall’ombra nera

Trovo profondamente inappropriato e offensivo l’uso del termine «mafioso» in riferimento al Presidente della Lazio, Claudio Lotito, Senatore della Repubblica Italiana

La criminalità organizzata è una piaga che ha causato innumerevoli vittime e sofferenze in tutto il mondo, come testimonia sia l’esperienza Italiana che quella olandese. Descriverla con superficialità equivale a sminuire la lotta coraggiosa e continua di chi, in Italia, nei Paesi Bassi e altrove, dedica la propria vita a contrastare questo fenomeno. Italia e Paesi Bassi sono partner nella lotta contro la criminalità organizzata, operando anche congiuntamente attraverso agenzie europee come Europol ed Eurojust, con sede proprio a L’Aia. I nostri Paesi condividono un impegno comune che merita rispetto e comprensione

Usare il termine «mafioso» in connessione con il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, non è solo un’insulto ad un Senatore della Repubblica italiana: è una dimostrazione di ignoranza dei fatti e, soprattutto, una mancanza di rispetto per tutte le persone che in Italia, nei Paesi Bassi e in tanti altri Paesi, combattono ogni giorno contro la criminalità organizzata. Mi farà molto piacere incontrarla appena possibile e approfondire quanto Le scrivo. La prego di pubblicare questa mia lettera nel suo giornale.