Ajax Lazio, Lotito prepara la replica alla sindaca di Amsterdam: un milione di euro da risarcire

Ajax Lazio, Claudio Lotito prepara la risposta alla sindaca di Amsterdam e vuole presentare il conto per risarcire i tifosi

Prosegue il braccio di ferro tra Femke Halsema, sindaca di Amsterdam, e Claudio Lotito sulla decisione di vietare la trasferta di Europa League Ajax Lazio ai tifosi biancocelesti. Come riportato dal Corriere dello Sport, il presidente Lotito sta preparando il conto da presentare al comune di Amsterdam come risarcimento.

Si tratta di un milione di euro che, una volta divisi dai 2600 biglietti venduti significano 385 euro a testa per chi i tifosi che non potranno andare in Olanda. Intanto proseguono le trattative tra Lazio e UEFA come quella tra i due governi, che stanno cercando di trovare una soluzione per evitare un imbarazzo a livello diplomatico.