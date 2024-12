Ajax Lazio, Lotito in difesa dei tifosi: la richiesta al sindaco di Amsterdam

Ajax Lazio, il Presidente Lotito lavora per far ottenere un risarcimento ai tifosi laziali ai quali è stata vietata la trasferta in Olanda

Claudio Lotito vuole far ottenere ai tifosi della Lazio una cifra che possa coprire gli investimenti fatti su voli e hotel per Amsterdam prima del divieto. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, si tratterebbe di una cifra stabilita in un milione, circa 385 euro a testa. Il conteggio sarà inviato al sindaco della città olandese.

Il patron biancoceleste è quindi attivo per fare in modo che si ottenga giustizia per i tifosi ai quali è stato impedito di recarsi in Olanda per la gara di Europa League.