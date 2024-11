Ajax Lazio, i tifosi olandesi si uniscono alla rabbia biancoceleste: il comunicato

Ajax Lazio, i tifosi olandesi non sono d’accordo con la decisione di vietare la trasferta ai biancocelesti e hanno rilasciato questo comunicato

Il comune di Amsterdam ha vietato la trasferta ai tifosi della Lazio in occasione della sfida di Europa League contro l’Ajax del 12 dicembre. I supporters dei lancieri si sono uniti alla rabbia di quelli biancocelesti e hanno rilasciato il seguente comunicato:

COMUNICATO – Il Supportersclub AFCA è stato sorpreso negativamente dalla decisione del triangolo di Amsterdam di bandire i tifosi della Lazio in trasferta. Il 12 dicembre l’Ajax giocherà una partita contro il club romano nella fase di campionato dell’Europa League. La decisione è stata presa durante l’incontro triangolare tra il sindaco Halsema, il capo della polizia e il procuratore capo. Il triangolo ha dichiarato che: “Il rischio di espressioni estremiste di destra, antisemite e razziste (punibili) e di disordini è troppo alto”. L’AFCA Supporters’ Club si oppone apertamente alla paura e ai divieti collettivi per i tifosi (in trasferta). Per usare un eufemismo, non siamo soddisfatti di questo divieto.

L’Ajax non è responsabile di questa decisione. I biglietti per la partita erano già stati emessi alla Lazio dal nostro club. Questo significa anche che un gran numero di tifosi italiani ha già prenotato il proprio volo e il proprio soggiorno in hotel. Molti di loro si recheranno comunque ad Amsterdam. Il divieto di trasferta per i tifosi dimostra una mancanza di conoscenza e di empatia. L’Ajax, la SVA e l’AFCA Supportersclub hanno combattuto a lungo contro il divieto di trasferta per i tifosi della Real Sociedad già in questo mese. Ci auguriamo che i tifosi di qualsiasi club si uniscano a noi nell’opporsi a qualsiasi divieto. Vietare l’ingresso ai tifosi non dovrebbe mai essere “normale”.