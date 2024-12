Ajax Lazio, inviata la controrisposta al Sindaco di Amsterdam: la richiesta di Lotito sui rimborsi

Ajax Lazio, il presidente biancoceleste non ci sta e pretende un cospicuo rimborso per ogni tifoso coinvolto. I dettagli

Giovedì 12 dicembre andrà in scena il match di Europa League tra Ajax e Lazio, ma i biancocelesti non potranno contare sui propri tifosi a causa del divieto di trasferta imposto dal Sindaco di Amsterdam.

Come riportato da Il Messaggero, sabato Claudio Lotito ha inviato una controrisposta a Femke Halsema, nella quale pretende 350 euro per ogni tifoso che aveva già prenotato hotel e volo. Inoltre, la Curva Nord ha annunciato di non partire per l’Olanda per non ripetere gli episodi di Enschede e Amburgo.