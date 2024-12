Ajax Lazio, biancocelesti da record. Baroni eguaglia Eriksson: la statistica

Ajax Lazio, vittoria pesante quella dei biancocelesti e per Baroni, il quale con questo successo raggiunge un importante traguardo

Missione compiuta per la Lazio ad Amsterdam, perchè grazie al 3-1 contro l’Ajax, consolida il suo posto ai vertici di Europa League e guarda con fiducia alla partita con l’Inter di lunedì.

Questo successo è anche importante per Baroni, il quale grazie ai tre punti conquistati con gli olandesi raggiunge un nuovo traguardo. Il club, infatti, ha vinto cinque delle prime sei gare disputate in una grande competizione europea per la seconda volta nella sua storia. La prima dalla stagione 1997/98 (in Coppa UEFA in quel caso, con Sven-Göran Eriksson in panchina). A riportare questo dato è Opta.