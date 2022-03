Aia, pugno duro di Rocchi: stop di almeno tre turni per Guida e Massa

Dopo quanto accaduto in Torino-Inter, arriva la decisione di Rocchi su Guida e Massa: utilizzato il pugno duro

Infatti, secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, arbitro e Var del match di ieri sera staranno fermi per un mese e quindi per almeno tre turni. Una stangata non di poco conto.