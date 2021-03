Aguero e Manchester City, fine di un amore. Occasione per la Serie A

Aguero e il Manchester City, fine di un amore. Ora si apre un’occasione per la Serie A, che ci spera. Le novità

Dieci anni non si possono riassumere in un breve comunicato o in un post social: la storia d’amore tra Sergio Aguero e il Manchester City è una di quelle passioni che immagini non debbano finire mai. Eppure la vita va avanti, il calcio talvolta ancor più veloce e con buona pace di ciò che era stato fino a poco prima.

Nemmeno il tempo di metabolizzarne la partenza che, ovviamente, già siamo tutti proiettati al futuro. Ma quale sarà il destino di Aguero? La Serie A sotto ci spera anche se le casse piangono e il sex appeal internazionale è per poche, pochissime delle nostre rappresentanti. E d’altronde, i recenti risultati nelle coppe europee non possono invogliare più di tanto a trasferirsi nello Stivale.

Eppure il tam tam mediatico è scattato come d’abitudine, con Juve e Inter in cima alla fantomatica lista delle pretendenti italiane. Difficile, ma non certo impossibile come il mercato delle due antiche rivali ha dimostrato nell’ultimo triennio. E allora forse potrebbe non essere così improbabile convincere El Kun.

